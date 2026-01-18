Un gol per tempo e finisce in parità il match Noto-Akragas
Nel match tra Noto e Akragas, ogni squadra ha messo in campo impegno e determinazione, portando a casa un risultato di parità con un gol per parte. L'obiettivo principale era mantenere la continuità di risultati, confermando le prestazioni positive già maturate. La partita ha evidenziato l'equilibrio tra le due formazioni, sottolineando l'importanza di mantenere costanza e attenzione in ogni occasione.
L'obiettivo era uno soltanto: confermare quanto fatto di buono fino a ora, continuità di risultato anche in trasferta insomma. E così è stato, almeno per tutto il primo tempo. Anche a Noto, i biancazzurri - mettendo in campo personalità e gestione lucida - sono riusciti a imporre il proprio ritmo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
