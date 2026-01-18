Un gol per tempo e finisce in parità il match Noto-Akragas

Nel match tra Noto e Akragas, ogni squadra ha messo in campo impegno e determinazione, portando a casa un risultato di parità con un gol per parte. L'obiettivo principale era mantenere la continuità di risultati, confermando le prestazioni positive già maturate. La partita ha evidenziato l'equilibrio tra le due formazioni, sottolineando l'importanza di mantenere costanza e attenzione in ogni occasione.

