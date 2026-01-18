Un giallorosso rinato in Coppa d' Africa | ecco perché farà comodo a Gasperini

Un calciatore che quattro mesi fa non era nel radar della nazionale marocchina si è progressivamente affermato, arrivando a disputare la finale della Coppa d'Africa contro il Senegal. La sua crescita rappresenta una risorsa importante per Gasperini, offrendo opzioni e profondità alla rosa. Un esempio di come l'impegno e la determinazione possano portare risultati inaspettati in breve tempo.

