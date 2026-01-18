Un giallorosso rinato in Coppa d' Africa | ecco perché farà comodo a Gasperini
Un calciatore che quattro mesi fa non era nel radar della nazionale marocchina si è progressivamente affermato, arrivando a disputare la finale della Coppa d'Africa contro il Senegal. La sua crescita rappresenta una risorsa importante per Gasperini, offrendo opzioni e profondità alla rosa. Un esempio di come l'impegno e la determinazione possano portare risultati inaspettati in breve tempo.
Quattro mesi fa non non era nel giro della nazionale marocchina. Oggi, si gioca da protagonista la finale della Coppa d'Africa contro il Senegal. Neil El Aynaoui si è preso il Marocco e, dopo la competizione, vorrà prendersi anche la Roma. Ecco perché potrebbe servire anche a Gasperini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
