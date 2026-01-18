Un convegno sui festival una malattia autoimmune e una gatta | la quarta giornata del Trieste film festival

Il quarto giorno del Trieste Film Festival si apre con un convegno dedicato ai festival cinematografici europei, intitolato

Si apre con un convegno la settimana del Trieste film festival. Dalle 9 del 19 gennaio la sala Cei ospiterà Reframing european film festivals: transitional histories, cultures and identities, sui film festival europei come spazio d'incontro tra spettacoli, pubblici e professionisti, in un'analisi storica e culturale a cura di un gruppo interuniversitario di cui fanno parte Ca' Foscari e l'università di Bologna.

Il 19 e 20 gennaio 2026, presso l'Università di Trieste, si terrà il convegno internazionale "Reframing European Film Festivals: Transnational Histories, Cultures and Identities". L'evento, che rientra nell'ambito del PRIN 2022 RIFF - Reframing Italian Film Festi