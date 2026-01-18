Un brutto coro rovina il minuto di silenzio per Commisso prima di Milan-Lecce | imbarazzo a San Siro
Durante la partita tra Milan e Lecce, un coro inappropriato proveniente dai tifosi ospiti ha disturbato il momento di rispetto prima del calcio d’inizio. L’incidente si è verificato nel settore occupato dai supporter leccesi, creando imbarazzo e disturbando la cerimonia di commemorazione. Un episodio che sottolinea l’importanza di mantenere un comportamento corretto e rispettoso negli eventi sportivi.
Un coro becero si è alzato a quanto pare dal settore occupato dai tifosi del Lecce in occasione della partita contro il Milan. Rovinato il minuto di raccoglimento per Commisso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lutto nel calcio, morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La Figc annuncia un minuto di silenzio prima di tutte le partite
La Fiorentina ha comunicato la scomparsa del presidente Rocco Commisso, avvenuta recentemente. La Figc ha annunciato che, in segno di rispetto, sarà osservato un minuto di silenzio prima di tutte le partite. La perdita di Commisso rappresenta un momento di riflessione per il club e il mondo del calcio italiano.
