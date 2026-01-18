Un brutto coro rovina il minuto di silenzio per Commisso prima di Milan-Lecce | imbarazzo a San Siro

Durante la partita tra Milan e Lecce, un coro inappropriato proveniente dai tifosi ospiti ha disturbato il momento di rispetto prima del calcio d’inizio. L’incidente si è verificato nel settore occupato dai supporter leccesi, creando imbarazzo e disturbando la cerimonia di commemorazione. Un episodio che sottolinea l’importanza di mantenere un comportamento corretto e rispettoso negli eventi sportivi.

