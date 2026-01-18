Un anno di Trump | vacillano le alleanze storiche ma neanche Xi e Putin gioiscono 

L'anno di Trump ha evidenziato tensioni nelle alleanze storiche, con un impatto che si estende oltre gli Stati Uniti. Le dinamiche geopolitiche si evolvono, rivelando vulnerabilità di Russia e Cina, mentre gli Stati Uniti acquisiscono nuove leve di influenza. Un quadro complesso che riflette i cambiamenti nel panorama internazionale, senza favorire né Xi né Putin, e sottolineando le sfide di un equilibrio instabile.

Un anno di politica estera di Trump: il bilancio cambia a seconda dei punti di osservazione. La prospettiva europea è nota: in dodici mesi da «bullo sfascia-tutto» questo presidente ha indebolito le alleanze dell’America fino a minacciarne la sopravvivenza, ha precipitato il mondo nel protezionismo, ha favorito i due massimi autocrati di Pechino e Mosca, ha esaltato il ruolo della forza bruta e riportato in auge una logica delle «sfere d’influenza» che può solo indebolire l’Occidente. Il tocco finale arriva con la minaccia di nuovi dazi dal 10% al 25% contro quegli alleati che ostacolano le sue mire sulla Groenlandia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

