Un anno di Donald Trump alla Casa Bianca ha visto un’intensa attività sui social media e numerosi post che hanno suscitato discussioni. Analizzando questi dodici mesi, è possibile evidenziare le scelte più controverse e i record di ordini esecutivi, offrendo un quadro chiaro e sobrio di un periodo caratterizzato da decisioni e comunicazioni che hanno avuto un impatto significativo a livello nazionale e internazionale.

Il racconto di questi primi dodici mesi di Donald Trump alla Casa Bianca può essere fatto utilizzando molteplici approcci e una varietà di dati, si può decidere di studiare le scelte più controverse e dirompenti nelle relazioni internazionali, così come alternativamente si potrebbe partire dal record di ordini esecutivi, ben 143, firmati nei primi 100 giorni del suo secondo mandato presidenziale. Tutti hanno una loro intrinseca validità, anche quelli all’apparenza marginali, come gli indicatori di performance degli account social, ci aiutano a comprendere quanto sia stato disruptive questo primo anno al 1600 di Pennsylvania Avenue e quanto nella strategia politica complessiva di Trump l’audience social abbia una centralità ancora poco indagata e in parte anche sottovalutata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un anno di Donald Trump: il boom dei social e i post più "sconvonlgenti"

Donald Trump rinvia di un anno l’aumento dei dazi sui mobili

Gli Stati Uniti hanno comunicato il rinvio di un anno, al 2027, dell’introduzione dei nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, da cucina e da bagno. La decisione mira a consentire una valutazione più approfondita delle conseguenze economiche e commerciali di tali misure, evitando impatti immediati sul mercato dei consumatori e delle aziende coinvolte.

Barron Trump, il figlio-pertica di Donald tra fede ritrovata, criptovalute e zero social

Barron Trump, figlio di Donald Trump, ha recentemente attirato l’attenzione dei media americani grazie a un film in uscita su Melania. La sua vita, caratterizzata da un percorso di fede ritrovata, interessi per le criptovalute e una presenza sui social limitata, continua a suscitare curiosità e riflessioni sul suo ruolo all’interno della famiglia e della scena pubblica. Il film che uscirà a breve su Melania ha riacceso l’interesse dei media americani per la famiglia Trump.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il 2025 è stato un altro anno di guerra per l’Ucraina: la situazione sul fronte resta difficile, mentre l’esercito russo continua a bombardare infrastrutture e aree urbane. I controversi sforzi diplomatici, guidati dal presidente USA Donald Trump, per ora non hanno - facebook.com facebook