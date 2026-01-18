Un altro caso per Moretti
Un altro caso per Moretti vede il commissario protagonista di una nuova indagine. Sempre fedele alla sua integrità, Moretti affronta le sfide di un passato complesso che ha segnato la sua vita e il suo mestiere. La narrazione si concentra sulla sua figura, tra introspezione e dedizione, offrendo un ritratto sobrio e realistico di un uomo impegnato a fare giustizia.
Il protagonista del sequel è sempre il commissario Moretti, poliziotto che l’autore ha voluto come un "uomo retto e segnato da un passato difficile". Se nel primo romanzo intitolato "Pioveva quella sera alla Scala", lo sbirro si era dovuto cimentare in un’indagine su un attentato terroristico in pieno centro a Milano, districandosi tra false piste e misteri inconfessabili, stavolta ne " La vendetta del male ", disponibile sulla piattaforma Amazon (presto anche nella versione tradotta in inglese), verrà catapultato in una spirale di inganni, rivelazioni e sangue. Un’organizzazione segreta si muove nell’ombra, decisa a colpire ancora e in modi imprevedibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
