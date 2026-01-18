UmbriaCON gran finale con Pannofino Lorenzo Branchetti e gli Oliver Onions Il programma

Il festival UmbriaCON si conclude con un ricco programma di eventi, tra spettacoli, workshop e incontri con ospiti speciali. Domenica 18 dicembre, nei padiglioni di Umbria Fiere, i visitatori potranno partecipare a diverse attività e assistere a esibizioni dal vivo, tra cui la partecipazione di Pannofino, Lorenzo Branchetti e gli Oliver Onions, per un finale all'insegna della cultura e dell'intrattenimento.

Gran finale a UmbriaCON. Nell'ultima giornata del festival comics, art & games ospitato nei padiglioni di Umbria fiere domenica 18 dicembre sono in programma tanti spettacoli, esibizioni dal vivo, workshop alla presenza di numerosi ospiti. Alle ore 11.00 Lorenzo Branchetti porterà lo spettacolo “Maestro Lorenzo” un’esclusiva UmbriaCON, alle 12.00 per Officina UmbriaCon è in programma l’incontro con gli youtuber Sio e Fraffrog (GigaCiao). Il pomeriggio prende il via alle 14.30 con il Cosplay Contest e alle 18.oo è previsto lo spettacolo dello Star War Club. Alle 17.00, per UmbriaCon CULT, è atteso l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, voce ufficiale di Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Hagrid e molti altri personaggi iconici del cinema e della TV. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

