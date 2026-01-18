Umberto Galimberti e Il mondo delle emozioni | l’evento a Galatina

Il 6 febbraio a Galatina, alle ore 18, si terrà l’evento “Il mondo delle emozioni”, organizzato da Cantina Fiorentino. La conferenza, con Umberto Galimberti, approfondirà i temi legati alle emozioni e al loro ruolo nella vita quotidiana. Un’occasione per ascoltare un esperto e riflettere su aspetti fondamentali dell’esperienza umana in un contesto sereno e informativo.

GALATINA – S’intitola “Il mondo delle emozioni” la conferenza, organizzata da Cantina Fiorentino, a Galatina, venerdì 6 febbraio, alle ore 18.30, in via Guidano 18, che vedrà come relatore il filosofo e scrittore, Umberto Galimberti. L’accesso è consentito con prenotazione obbligatoria: www. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

