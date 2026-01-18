Ultras della Roma e della Fiorentina guerriglia sull' autostrada | scontri con mazze e spranghe

Nella giornata di oggi, si sono verificati scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina lungo un'autostrada, intorno alle ore 12. L'episodio ha coinvolto gruppi di tifosi con l'uso di mazze e spranghe, creando una situazione di tensione e preoccupazione per la sicurezza pubblica. La ricostruzione degli eventi è ancora in corso, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per contenere la situazione.

Guerriglia in autostrada tra ultras della Roma e della Fiorentina. Gli scontri sono avvenuti intorno alle 12.30, in prossimità dello svincolo del Raccordo per Casalecchio. All'altezza del chilometro 195, infatti, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona si sono fermate alcune vetture dalle quali sono scesi tifosi incappucciati. Dai primi video che circolano sul web si vedono un centinaio di ultrà armati con spranghe e bastoni. Sono state colpite anche diverse macchine di chi in quel momento si ritrovava in autostrada. Non risultano feriti e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e della Digos, ma stando alle prime ricostruzioni sono state rubate pezze e striscioni dei romanisti.

