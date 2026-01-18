Uganda partially restores internet after ageing president wins seventh term

In Uganda, internet access è stato parzialmente ripristinato dopo le elezioni che hanno visto il presidente Yoweri Museveni, 81 anni, confermarsi per un settimo mandato. La ripresa dei servizi si è verificata in un momento di grande attenzione politica e sociale, con le autorità che hanno adottato misure temporanee in risposta alle recenti consultazioni elettorali.

KAMPALA, Jan 18 (Reuters) - Ugandan authorities partially restored internet services late on Saturday after 81-year-old President Yoweri Museveni won a seventh term to extend his rule into a fifth decade with a landslide victory rejected by the opposition. Users reported being able to reconnect to the internet around 11 p.m. local time (2000 GMT) on Saturday and some internet service providers sent out a message to customers saying the regulator had ordered them to restore services excluding social media. “We have restored internet so that businesses that rely on internet can resume work,” David Birungi, spokesperson for Airtel Uganda, one of the country’s biggest telecom companies told Reuters. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Uganda partially restores internet after ageing president wins seventh term Ugandan President Yoweri Museveni seeks seventh term after four decades in power

Yoweri Museveni, presidente dell’Uganda, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per un settimo mandato, mantenendo il potere dal 1986. Dopo quasi quattro decenni alla guida del paese, la sua candidatura suscita discussioni sul futuro politico ugandese e sulla stabilità del governo. Questo articolo analizza le motivazioni di Museveni e le implicazioni della sua lunga permanenza al potere per la politica nazionale e regionale. Uganda, il governo blocca internet a due giorni dalle elezioni

In Uganda, il governo ha deciso di bloccare l'accesso a internet a due giorni dalle elezioni di giovedì. La misura, ufficialmente motivata dalla volontà di prevenire disinformazione, frodi e incitamento alla violenza, ha sollevato diverse preoccupazioni riguardo alla trasparenza e alla libertà di comunicazione nel paese. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Oggi l’#Uganda è chiamata alle urne per le elezioni presidenziali e parlamentari. La riconferma dell’81enne Yoweri #Museveni, al potere dal 1986, è largamente attesa. Ma il vero focus è la successione: il figlio Muhoozi #Kainerugaba, capo delle forze armate - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.