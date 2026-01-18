Uganda Museveni | Vittoria a elezioni buon assaggio di nostra forza

Il presidente ugandese Yoweri Museveni ha dichiarato che la recente vittoria elettorale rappresenta una conferma della forza del suo partito, al potere da oltre 40 anni nel Paese. L’affermazione sottolinea la continuità del suo governo e il sostegno popolare, secondo quanto riportato dopo le elezioni in Uganda.

Il presidente Yoweri Museveni ha detto alla nazione che la sua schiacciante vittoria alle elezioni in Uganda ha dimostrato il predominio del suo partito, che governa questo Paese dell’Africa orientale da quattro decenni. Il giorno dopo essere stato dichiarato vincitore, Museveni ha affermato che il risultato ha dato “un buon assaggio della forza” del suo partito, noto come Movimento di Resistenza Nazionale. “L’opposizione è fortunata”, ha aggiunto dopo le elezioni che si sono tenute giovedì, “ non hanno ancora visto tutta la nostra forza ”. L’affluenza alle urne si è attestata al 52%, la più bassa dal ritorno dell’Uganda alla politica multipartitica nel 2006. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nonostante le contestazioni, Yoweri Museveni ha vinto le elezioni in Uganda: si tratta del suo settimo mandato consecutivo

Yoweri Museveni ha ottenuto la vittoria alle elezioni ugandesi di giovedì, confermando il suo settimo mandato consecutivo. La consultazione elettorale, nonostante le contestazioni, ha portato alla riconferma della sua leadership nel paese. Questa vittoria rappresenta un nuovo capitolo nel percorso politico di Museveni, che mantiene il suo ruolo di figura centrale nella politica ugandese da diversi decenni.

Uganda, un cantante sfida alle urne l’egemonia di Museveni

Domani, oltre 21 milioni di ugandesi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente e i 556 membri del Parlamento. Questa tornata elettorale rappresenta un momento importante nel percorso democratico del paese, con i cittadini che esprimono il loro voto in un contesto di sfide politiche e sociali. La consultazione si svolge in un clima di attenzione verso le future direzioni dell’Uganda.

