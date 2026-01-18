Rai1 annuncia ufficialmente il nuovo show musicale “Diverso”, condotto da Milly Carlucci, in programma per la primavera. Dopo molte indiscrezioni, la conferma arriva dai vertici della TV di Stato. Il programma, in onda il sabato sera, rappresenta un’ulteriore proposta della rete per offrire intrattenimento di qualità nel panorama televisivo italiano.

Dopo tante indiscrezioni, ora la certezza per voce dei vertici della Tv di Stato. Milly Carlucci condurrà in primavera un nuovo talent musicale nel sabato sera di Rai1. Il Cantante Mascherato anche quest’anno rimane nel cassetto, così come il revival di Notti sul Ghiaccio. Non c’è budget, i soldi sono finiti, si ripete nei corridoi. E o si fanno bene o non si fanno. Allora spunta uno show musicale. Dagospia ha parlato niente meno che di un nuovo Canzonissima, il primo talent musicale della tv italiana, nato in radio come torneo di canzoni nel 1956 con il titolo “Le Canzoni della Fortuna”, per approdare in tv nel 1958. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - UFFICIALE! RAI1: SHOW MUSICALE “DIVERSO” PER MILLY CARLUCCI AL SABATO SERA

Milly Carlucci alla ricerca di uno show per il sabato sera

In vista della primavera, Milly Carlucci si prepara a tornare in prima serata nel sabato sera. Attualmente, sono in corso valutazioni su quale programma condurre, anche se la questione principale rimane la disponibilità di budget. L'articolo

BALLANDO CON LE STELLE: PICCHI CHOC PER MILLY CARLUCCI, LA CURVA VOLA E RAI1 STAPPA

Ballando con le Stelle conquista la semifinale, registrando oltre 3 milioni di telespettatori e un picco di ascolti. La puntata ha riscosso grande successo, con una curva di ascolto in forte crescita, dimostrando ancora una volta il forte coinvolgimento del pubblico e il successo del programma su Rai1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

un minuscolo backstage dell' esibizione di Paolo Belli Ufficiale a FONDAZIONE TELETHON Rai1 RaiPlay ,grazie! - facebook.com facebook