Udinese Inter le pagelle della Gazzetta dello Sport | il migliore in campo è il capitano due bocciati tra i nerazzurri

Ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport sulla sfida tra Udinese e Inter. La partita ha visto una prestazione significativa del capitano nerazzurro Lautaro Martinez e del giovane Pio Esposito, riconosciuti come i migliori in campo. Tra i giocatori dell'Inter, sono stati evidenziati anche due giudizi negativi. Di seguito, un’analisi dettagliata delle prestazioni di entrambe le squadre.

Inter News 24 Udinese Inter, le pagelle del match premiano la prestazione monumentale del capitano Lautaro Martinez e del giovane Pio Esposito. Il successo di misura ottenuto dai nerazzurri in Friuli ha lasciato un segno profondo nelle analisi della stampa sportiva. La vittoria per 1-0, firmata dal trascinatore argentino, ha confermato la solidità del gruppo e la capacità di saper gestire i momenti caldi della gara. Secondo la valutazione della Gazzetta dello Sport, la prova di forza della Beneamata è stata evidente, nonostante il punteggio finale sia apparso fin troppo contenuto rispetto alla supremazia territoriale mostrata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Udinese Inter, le pagelle della Gazzetta dello Sport: il migliore in campo è il capitano, due bocciati tra i nerazzurri Leggi anche: Pagelle Inter Venezia, le valutazioni della Gazzetta dello Sport. Thuram il migliore secondo il quotidiano Leggi anche: Inter Como, le pagelle del Corriere dello Sport, Thuram il migliore in campo: voti e giudizi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Udinese-Pisa, le pagelle: Tramoni show, 7,5. Zaniolo luci e ombre, 6; Le pagelle degli arbitri: Doveri 5,5, mancano tre cartellini. Abisso 5: meno male che c'è il Var...; Inter, con l'Udinese torna Lautaro dal 1'. Un dubbio in regia; Pronostico Udinese-Inter quote 21ª giornata Serie A. Le pagelle di Udinese-Inter 0-1: Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito coppia del gol, delude Karlstrom - 1 con le pagelle della partita: il migliore è senza dubbio Lautaro Martinez, che segna un altro gol decisivo ... eurosport.it

