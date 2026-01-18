Dopo la partita tra Udinese e Inter, i tifosi nerazzurri hanno espresso la loro preferenza riguardo al miglior giocatore in campo. Attraverso un sondaggio sui social, è stato svelato l’MVP della sfida, con Lautaro e Esposito tra i nomi più votati. Di seguito, il video con l’annuncio ufficiale e i commenti dei supporter.

Inter News 24 Udinese Inter si è giocata ieri ed i tifosi nerazzurri hanno avuto modo di scegliere il proprio Man Of The Match, l’annuncio social:. L’Inter tramite il proprio account X ha annunciato il Man Of The Match di Udinese-Inter scelto dai tifosi. Tra i maggiori accreditati al premio c’erano senza dubbio Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito, autori rispettivamente di gol e assist decisivo. Il Capitano da attaccante vero ha fatto una giocata dentro l’area che ha deciso il match, l’attaccante 2005 da parte sua ha servito un assist da pivot di calcio a 5. Tra gli altri da segnalare un’altra buona prova di Piotr Zielinski. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Udinese Inter, Lautaro o Esposito: i tifosi hanno fatto la scelta! Svelato l’MVP – VIDEO

Leggi anche: Inter Lazio, eletto l’MVP: ecco su chi è ricaduta la scelta dei tifosi interisti – VIDEO

Udinese-Inter: Chivu si affida in attacco a Lautaro e Pio Esposito | Diretta

L'Udinese-Inter rappresenta un incontro importante per la squadra nerazzurra, attualmente in testa alla classifica. Chivu si affida in attacco a Lautaro e Pio Esposito, cercando di consolidare la posizione e mantenere il vantaggio sul Milan. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione, con l’obiettivo di ottenere i tre punti fondamentali per proseguire il cammino in campionato. La diretta offre aggiornamenti e analisi sull’andamento del match.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Date un voto alla prestazione di Luis Henrique in Udinese-Inter x.com

Sinceri: date un voto alla partita di BARELLA in Udinese-Inter - facebook.com facebook