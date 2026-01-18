Nell'analisi della partita Udinese-Inter, la moviola della Gazzetta evidenzia alcune decisioni discutibili, in particolare l'errore di Di Bello su Carlos Augusto. Questo approfondimento mira a fornire un quadro obiettivo e preciso sulle azioni arbitrali, analizzando gli episodi più controversi senza sensazionalismi. Restate aggiornati con le ultime notizie sui nerazzurri e le valutazioni tecniche riguardanti il confronto.

Inter News 24 Udinese Inter, la moviola della Gazzetta: Di Bello male! L’errore su Carlos Augusto. Segui le ultimissime sui nerazzurri. La vittoria dei nerazzurri in terra friulana ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche arbitrali non indifferente. Nonostante il dominio della Beneamata, la gestione del direttore di gara ha sollevato numerosi dubbi, specialmente per quanto riguarda alcuni episodi chiave avvenuti nella ripresa. La squadra guidata da Cristian Chivu, tecnico rumeno noto per il suo equilibrio e la sua grande esperienza internazionale, ha dovuto gestire momenti di forte tensione agonistica causati da decisioni arbitrali discutibili. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Udinese Inter, la moviola della Gazzetta: Di Bello male! L’errore su Carlos Augusto…

Leggi anche: Moviola Inter Como, la Gazzetta dello Sport da 5,5 a Di Bello. Ecco dove ha sbagliato

Leggi anche: Inter-Kairat, le pagelle: male gli olandesi, Carlos Augusto evita la figuraccia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Udinese-Inter 0-1: i vostri commenti del giorno dopo - facebook.com facebook

#CagliariJuve, Napoli-Sassuolo, Udinese-Inter e Roma: le ultimissime x.com