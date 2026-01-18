Udinese Inter il tandem Lautaro-Pio Esposito fa la differenza | l’analisi della vittoria nerazzurra del Corriere dello Sport

L’ultima partita tra Udinese e Inter si è conclusa con la sesta vittoria consecutiva in trasferta per i nerazzurri. Il successo si deve in parte all’ottima intesa tra Lautaro Martinez e Pio Esposito, che hanno contribuito in modo decisivo alla prestazione della squadra. Analizzando l’incontro, emerge come questa collaborazione abbia avuto un ruolo determinante nel risultato finale, confermando la solidità dell’Inter in questa fase di campionato.

Inter News 24 Udinese Inter, il sesto successo esterno consecutivo dei nerazzurri nasce dall’intesa perfetta tra il Toro e il giovane talento. L’Inter di Cristian Chivu non accenna a fermarsi e ottiene una vittoria fondamentale al Friuli, confermandosi una macchina da guerra lontano da San Siro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il successo contro l’Udinese certifica una statistica impressionante: i nerazzurri hanno fatto « bottino pieno per la sesta trasferta consecutiva ». Ancora una volta, la firma sulla partita porta il nome del capitano, ma il merito va condiviso con il suo compagno di reparto, in un’intesa che sta diventando il vero marchio di fabbrica di questa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Udinese Inter, il tandem Lautaro-Pio Esposito fa la differenza: l’analisi della vittoria nerazzurra del Corriere dello Sport Leggi anche: Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro (7) la giocata del capocannoniere, Pio Esposito (7) altro assist decisivo, Kristensen (4,5) è una sciagura Leggi anche: Crisi Napoli, è crollo verticale: così sul Corriere dello Sport l’analisi della settimana partenopea dopo le sconfitte contro Benfica e Udinese! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lautaro trascina l'Inter: Udinese battuta 1-0; Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: Runjaic punta su Atta e Davis, Chivu con Esposito dal 1'; Udinese-Inter 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol decisivo di Lautaro Martinez, gli highlights; Probabili formazioni 21ª giornata: titolari, indisponibili, squalificati, consigli, dubbi, ultime sulle scelte degli allenatori in ottica Fantacalcio.. Udinese-Inter 0-1, gol e highlights. Decide Lautaro, Chivu vince ancora - L' Udinese ha vinto nella gara di andata di questo campionato contro l' Inter, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri in Serie A; nella competizione, i bianconeri non ... sport.sky.it

