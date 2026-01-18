Udinese Inter Chivu non si ferma! Che elogio del Corriere | primato blindato

L'incontro tra Udinese e Inter ha confermato la solidità dei nerazzurri, con Chivu che continua a dimostrare il suo valore. Il Corriere della Sera ha evidenziato la determinazione della squadra, sottolineando come il primato in classifica sia ormai ben consolidato. Una prestazione che testimonia l'impegno costante e la crescita continua del team, senza lasciarsi distrarre dagli ostacoli.

La marcia della capolista prosegue senza sosta. L'Inter espugna il difficile campo dell'Udinese e consolida il proprio primato in classifica, lanciando un segnale chiarissimo alle inseguitrici, in primis al Milan, impegnato nel posticipo serale. In un pomeriggio dal clima insolitamente mite, i nerazzurri hanno dimostrato una maturità tattica e una fame agonistica che sembrano fare la differenza in questa corsa verso il titolo. Il trionfo di Cristian Chivu e la fame di Scudetto.

L'Udinese si impone per 1-0 sul Napoli grazie a un'azione decisiva di Runjaic, che blocca Conte e serve l'assist a Chivu. Questa vittoria apre una possibile opportunità per l'Inter, che affronterà il Genoa in una sfida cruciale per migliorare la propria posizione in classifica.

