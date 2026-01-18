Udine stavolta perde la battaglia è sconfitta in casa contro Reggio Emilia

Da udinetoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Udine interrompe la sua serie positiva, perdendo in casa contro Reggio Emilia con il punteggio di 85-89. La partita è stata combattuta fino all'ultimo istante, grazie alle prestazioni degli ospiti, in particolare Troy Caupain, autore di 26 punti. La sconfitta segna la fine dell'imbattibilità del Carnera, che ha affrontato una squadra esterna molto ispirata e determinata.

Si ferma la striscia di imbattibilità del Carnera. L'Apu viene sconfitta al fotofinish 85-89, cadendo sotto i colpi degli ispiratissimi esterni di Reggio Emilia, tra cui spicca l'ex Troy Caupain (26 punti). Il copione del primo tempo sembrava il solito, scritto e interpretato dal cast dell’Apu. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Basket, Trento è pronta per il match contro Udine: “Riscatteremo la sconfitta di Reggio Emilia”

Leggi anche: Basket, Trento è pronta per il match contro Udine: “Riscatteremo la sconfitta di Reggio Emilia”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.