Udine stavolta perde la battaglia è sconfitta in casa contro Reggio Emilia

Udine interrompe la sua serie positiva, perdendo in casa contro Reggio Emilia con il punteggio di 85-89. La partita è stata combattuta fino all'ultimo istante, grazie alle prestazioni degli ospiti, in particolare Troy Caupain, autore di 26 punti. La sconfitta segna la fine dell'imbattibilità del Carnera, che ha affrontato una squadra esterna molto ispirata e determinata.

