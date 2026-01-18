Udine stavolta perde la battaglia è sconfitta in casa contro Reggio Emilia
Udine interrompe la sua serie positiva, perdendo in casa contro Reggio Emilia con il punteggio di 85-89. La partita è stata combattuta fino all'ultimo istante, grazie alle prestazioni degli ospiti, in particolare Troy Caupain, autore di 26 punti. La sconfitta segna la fine dell'imbattibilità del Carnera, che ha affrontato una squadra esterna molto ispirata e determinata.
Si ferma la striscia di imbattibilità del Carnera. L'Apu viene sconfitta al fotofinish 85-89, cadendo sotto i colpi degli ispiratissimi esterni di Reggio Emilia, tra cui spicca l'ex Troy Caupain (26 punti). Il copione del primo tempo sembrava il solito, scritto e interpretato dal cast dell’Apu. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
