Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di possedere informazioni sugli obiettivi che la Russia ha identificato per possibili attacchi, basate su ricognizioni e raccolta di dati. Questa comunicazione evidenzia l’attenzione delle autorità ucraine alle attività di intelligence e alla minaccia di nuove azioni militari nel contesto del conflitto in corso. La situazione rimane monitorata, con attenzione alle evoluzioni sul fronte e alle misure di difesa adottate.
Kiev, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo dati sugli obiettivi su cui la Russia ha condotto ricognizioni per attacchi. Tutto indica chiaramente che la diplomazia non è assolutamente una priorità per la Russia. Dobbiamo riconoscerlo. Dobbiamo continuare a fare pressione sull'aggressore e sulla vera causa di questa guerra. La ragione è Mosca". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso serale, aggiungendo che questa settimana l'Ucraina lavorerà per esercitare nuove pressioni e per definire una chiara posizione mondiale sulla Russia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Zelensky tuona contro Trump: “Vuole che l’Ucraina si ritiri dal Donbass ma non la Russia”
Le tensioni tra Ucraina, Russia e Stati Uniti si intensificano, con Zelensky che critica le politiche di Trump. Il presidente ucraino esprime scetticismo riguardo agli sforzi di pace e si confronta con le posizioni degli altri attori coinvolti nel conflitto del Donbass. La situazione rimane complessa e in evoluzione, alimentando preoccupazioni a livello internazionale.
Le tensioni tra Ucraina, Stati Uniti e Russia si intensificano mentre Zelensky esprime critiche nei confronti di Trump, accusandolo di favorire il ritiro ucraino dal Donbass senza chiedere lo stesso alla Russia. La situazione rimane complessa e incerta, con le parti che cercano di trovare una soluzione in un contesto di crescente pressione internazionale.
Zelensky: "Situazione energetica difficile in Ucraina, nella notte due morti negli attacchi con droni"
Zelensky: l'Ucraina non è mai stata e non sarà un ostacolo alla pace
