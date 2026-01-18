Ucraina | Zelensky ' abbiamo dati su obiettivi che la Russia vuole attaccare'

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di possedere informazioni sugli obiettivi che la Russia ha identificato per possibili attacchi, basate su ricognizioni e raccolta di dati. Questa comunicazione evidenzia l’attenzione delle autorità ucraine alle attività di intelligence e alla minaccia di nuove azioni militari nel contesto del conflitto in corso. La situazione rimane monitorata, con attenzione alle evoluzioni sul fronte e alle misure di difesa adottate.

Kiev, 18 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo dati sugli obiettivi su cui la Russia ha condotto ricognizioni per attacchi. Tutto indica chiaramente che la diplomazia non è assolutamente una priorità per la Russia. Dobbiamo riconoscerlo. Dobbiamo continuare a fare pressione sull'aggressore e sulla vera causa di questa guerra. La ragione è Mosca". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso serale, aggiungendo che questa settimana l'Ucraina lavorerà per esercitare nuove pressioni e per definire una chiara posizione mondiale sulla Russia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Le tensioni tra Ucraina, Russia e Stati Uniti si intensificano, con Zelensky che critica le politiche di Trump. Il presidente ucraino esprime scetticismo riguardo agli sforzi di pace e si confronta con le posizioni degli altri attori coinvolti nel conflitto del Donbass. La situazione rimane complessa e in evoluzione, alimentando preoccupazioni a livello internazionale.

