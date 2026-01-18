I rappresentanti dell’Ucraina hanno avuto incontri con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, considerati colloqui sostanziali. Le discussioni si sono svolte negli Stati Uniti e continueranno presumibilmente nella prossima settimana. Questi incontri rappresentano un momento di dialogo tra le parti in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla situazione in Ucraina.

Kiev, 18 gen. (AdnkronosAfp) - I rappresentanti dell'Ucraina hanno avuto colloqui "sostanziali" negli Stati Uniti con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che dovrebbero proseguire la prossima settimana. Lo ha dichiarato il negoziatore ucraino Rostem Umerov. "Abbiamo avuto discussioni sostanziali sullo sviluppo economico e su un piano di prosperità, nonché sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina", ha dichiarato Umerov sui social media. Questi contatti dovrebbero proseguire a margine del forum economico di Davos, in Svizzera, ha aggiunto.

© Iltempo.it - **Ucraina: Umerov, 'colloqui sostanziali con inviati Usa'**

ZELENSKY (TELEGRAM) * «DELEGAZIONE UCRAINA NEGLI USA CON UMEROV, BUDANOV E ARAKHAMIIA / VERSO SERA MI ASPETTO NOTIZIE» (VIDEO) x.com

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X: «Rustem Umerov ha riferito ieri sui risultati dei negoziati del nostro team in Francia. Il documento bilaterale sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina è ora sostanzialmente pronto per il completamento al - facebook.com facebook