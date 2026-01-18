Ucraina | Kiev ' 5 civili uccisi Mosca continua a colpire infrastrutture energia'

Nell'ultimo giorno, gli attacchi russi in Ucraina hanno provocato la morte di almeno cinque civili e il ferimento di circa 30 persone. A Kiev, le operazioni militari continuano a colpire infrastrutture energetiche, aggravando la situazione nel paese. Questa escalation evidenzia le difficoltà quotidiane e le sfide umanitarie che la popolazione ucraina si trova ad affrontare.

Kiev, 18 gen. (Adnkronos) - Gli attacchi russi in Ucraina hanno ucciso almeno cinque civili e ne hanno feriti almeno 30 nell'ultimo giorno. Lo hanno riferito le autorità regionali, mentre le forze russe hanno nuovamente colpito le infrastrutture energetiche in un clima invernale gelido. L'Ucraina sta affrontando un freddo intenso e continue interruzioni nelle forniture di riscaldamento ed elettricità a seguito dei ripetuti attacchi al settore energetico, che hanno portato allo stato di emergenza all'inizio di questa settimana. L'Aeronautica Militare ucraina ha riferito di aver abbattuto 167 dei 201 droni russi durante la scorsa notte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nella notte, la Russia ha condotto un attacco che ha colpito 15 infrastrutture critiche in Ucraina, tra cui impianti energetici. L'episodio evidenzia la persistenza delle tensioni tra i due paesi e l’impatto sulla rete di servizi essenziali in Ucraina. Le autorità locali stanno valutando i danni e le possibili misure di risposta, mentre si intensificano gli sforzi per garantire la sicurezza e la ripresa delle infrastrutture colpite.

