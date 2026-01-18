Ucciso a scuola lo strazio del chirurgo che ha provato a salvare Abu | L’avevamo resuscitato ma è stato tutto inutile

Un tragico episodio si è verificato a La Spezia, dove Youssef Abanoub è stato ferito a scuola e successivamente deceduto nonostante gli sforzi dei medici. Il chirurgo che ha tentato di salvarlo ha raccontato di averlo resuscitato più volte, ma purtroppo senza successo. Questo evento ha profondamente colpito la comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle istituzioni scolastiche e sulla gestione delle emergenze.

La Spezia, 18 gennaio 2026 – Ha lottato per la vita fino all'ultimo. Quando la scienza lo dava già per spacciato, il cuore di Youssef Abanoub ha ripreso a battere. A raccontarlo è il dottor Cosimo Feleppa, direttore del reparto di chirurgia generale dell'Asl spezzina, che insieme a tre equipe mediche ha tentato di salvare la vita al ragazzo, trasportato d'urgenza al Sant'Andrea a seguito dell'aggressione col coltello avvenuta all'istituto superiore Einaudi–Chiodo. "È stata molto dura, il dolore è immenso per questa perdita – spiega –. Non è vero che i medici si abituano alla sofferenza, ciascuno ha il proprio metodo per esorcizzarla, ma tragedie come questa ci accompagnano per tutta la vita".

La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: “Accoltellato per foto con ragazza” - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Spezia, studente ucciso a scuola. tg24.sky.it

Commentare i fatti accaduti nella scuola di La Spezia dove uno studente ha ucciso un compagno di classe usando un “coltellaccio” da cucina è impossibile: l’enormità dell’evento non consente nessuna riflessione razionale. - facebook.com facebook

La Spezia, lo studente che ha ucciso il compagno dai pm. E nella scuola arrivano gli ispettori | «Il killer rideva» x.com

