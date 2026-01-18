Uccisa per la polizza gip tiene in carcere Emiliano Milza e Simona Hirsch

Il gip ha convalidato il fermo di Emiliano Milza e Simona Hirsch, entrambi in custodia a Sollicciano, accusati dell’omicidio di Franka Ludwig. La vicenda, ancora in fase di indagine, riguarda un episodio di presumibile interesse per l’ordine pubblico e la giustizia. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i fatti e garantire il rispetto della legge.

Convalidato il fermo per Emiliano Milza e Simona Hirsch, entrambi detenuti a Sollicciano e accusati dell’omicidio di Franka Ludwig. Ne dà notizia l'agenzia Ansa. La 52enne fu ritrovata morta su un sentiero di San Godenzo, in un bosco nei pressi di Castagno d’Andrea, il 2 luglio 2025. Il giudice. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Omicidio Franka Ludwig, chi sono i due "amanti diabolici" arrestati: lo chef dei cinque stelle Emiliano Milza e la grafica dei bonsai Simona Hirsch

Sono stati arrestati i due sospettati nell’ambito dell’omicidio di Franka Ludwig: Emiliano Milza, chef di alto livello, e Simona Hirsch, grafica specializzata in bonsai. Conosciuti come gli

Il gip di Firenze ha confermato il fermo di Emiliano Milza e Simona Hirsch, principali sospettati dell’omicidio di Franka Ludwig. I due rimangono in carcere, ritenuti a rischio di fuga e reiterazione. La vicenda riguarda il ritrovamento del corpo della 52enne tedesca, avvenuto lo scorso luglio in una zona isolata di Castagno d’Andrea. La procura prosegue le indagini per fare luce sui motivi e le modalità del delitto.

Franka Ludwig, un omicidio studiato: uccisa per la polizza. S'indaga sulla morte di un'altra donna - facebook.com facebook