Al stadio di Anfield, il Liverpool ha affrontato il Burnley, penultimo in classifica, con 32 conclusioni totali ma senza riuscire a superare la difesa avversaria. La partita si è conclusa con un pareggio 1-1, evidenziando le difficoltà della squadra nel finalizzare le occasioni create. Un risultato che sottolinea come, a volte, il numero di tentativi non garantisca il successo.

Ad Anfield, il Liverpool ha conquistato solo un pareggio contro il Burnley nonostante 32 tentativi in porta. Il Burnley ha segnato all’unico tiro in porta. Crudeltà e bellezza del calcio. Ora, I tifosi dei “Clarets” si lamenteranno di aver subito troppo o festeggeranno un pareggio vitale in casa dei campioni d’Inghilterra? Il Liverpool ci prova, ma va a sbattere sul Burnley. Scrive il Guardian: Il Liverpool ha tentato 32 conclusioni verso la porta di Martin Dúbravka, inclusi un rigore, con 11 tiri nello specchio. Due sono stati respinti sulla linea dal difensore del Burnley, Bashir Humphreys. Slot aveva chiesto un possesso palla dominante per creare più opportunità e questa è stata, in parte, la risposta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tutto il mondo è paese: il Liverpool tira 32 volte in totale ma non va oltre l’1 a1 contro il Burnley penultimo

Leggi anche: Gol Huijsen: prima rete con il Real Madrid per l’ex Juventus, ma contro l’Elche non si va oltre il 2-2! Succede di tutto nel finale, il racconto

Szoboszlai spacca la traversa! Il Liverpool sbaglia di tutto con il Burnley

Il Liverpool pareggia 1-1 contro il Burnley, penultimo in classifica, in una partita caratterizzata da occasioni sprecate da entrambe le squadre. Wirtz, alla sua terza rete in Premier, porta avanti i Reds, ma Edwards ristabilisce la parità. Szoboszlai colpisce la traversa, evidenziando le difficoltà offensive del Liverpool, che non riesce a ottenere i tre punti in una gara comunque equilibrata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Grande Fabio Ti meriti tutto il bene di questo mondo #cagliarijuve - facebook.com facebook

Chi fa questa proposta vive in un mondo tutto suo e lasciamoli lì. È un mondo parallelo e autoreferenziale. lo mi dedico allo straordinario mondo "sì vax" che crede ai vaccini, a chi non piacciono i #vaccini stia nel suo mondo. Ho smesso di combatterli perché il x.com