Tutti partecipi tutti sempre pronti | Chivu ha lanciato l' Inter col turnover mirato

Da gazzetta.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu ha dimostrato come l'Inter possa affrontare le sfide mantenendo un equilibrio tra rotazioni e risultati. Con una vittoria a Udine senza Bastoni e Thuram, e in almeno altre sei occasioni senza i giocatori più rappresentativi, il tecnico nerazzurro conferma la solidità della squadra anche nelle situazioni di turnover. Un approccio che sottolinea la capacità collettiva di adattarsi e mantenere alta la prestazione.

La filosofia di Chivu si rifà alle scale di Hogwarts: anche a lui piace cambiare. Il bello è che l'allenatore nerazzurro ruota, stravolge, si arrovella e vince lo stesso. Contro l’Udinese ha tenuto a riposo Thuram e Bastoni, a Parma ha fatto lo stesso aggiungendo anche Zielinski, col Lecce è toccato a Bisseck, Luis Henrique, Dimarco e Lautaro, mentre col Verona è stata la volta dei due esterni più Thuram e Barella. Un turnover mirato e vincente. Almeno fin qui. Il segreto della vetta è anche quello ruotare gli uomini giusti - mai più di quattro - per non stravolgere il collettivo. Questa la regola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tutti partecipi tutti sempre pronti chivu ha lanciato l inter col turnover mirato

© Gazzetta.it - Tutti partecipi, tutti sempre pronti: Chivu ha lanciato l'Inter col turnover mirato

Leggi anche: Inter Kairat, tocca a Frattesi! Chivu pensa ad un turnover mirato

Bologna Inter, Chivu cambia i nerazzurri: turnover mirato nella semifinale di Supercoppa
Cristian Chivu prepara una svolta tattica per la semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter. Con possibili cambi nell’undici titolare, il tecnico nerazzurro punta a sorprendere e ottimizzare le risorse a disposizione. La sfida promette emozioni e novità, mentre i tifosi attendono di scoprire le scelte strategiche che potrebbero fare la differenza in questa importante partita.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

LE PAROLE DI CRISTIAN CHIVU POST NAPOLI 3-1 INTER | INTERVIEW

Video LE PAROLE DI CRISTIAN CHIVU POST NAPOLI 3-1 INTER | INTERVIEW ??

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.