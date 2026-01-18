Scopri tutti gli ex famosi di Serena Autieri, da Matteo Marzotto a Guido Maria Brera. Attrice apprezzata e figura pubblica, Serena ha avuto relazioni con diverse personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Dal suo passato sentimentale si delineano storie che si intrecciano con personaggi noti, offrendo uno sguardo sulla sua vita privata e sulle sue relazioni più significative.

Felicemente sposata con Enrico Griselli dal 2010, Serena Autieri ha tra i suoi ex lo scrittore Guido Maria Brera, attuale marito di Caterina Balivo. L’attrice, che a breve ricoprirà il ruolo di Satine nella seconda tranche di repliche del musical Moulin Rouge in programma al Sistina Chapiteau fino al 1 marzo, sarà tra gli ospiti di Domenica In, in onda dalle 14:00 su Raiuno. Prima di conoscere l’imprenditore Enrico Griselli divenuto suo marito quindi anni fa, la showgirl campana ha avuto delle relazioni con volti noti. Matteo Marzotto e Serena Autieri sono stati una coppia nel 2006: i due venivano paparazzati in dolci effusioni ad una sfilata di moda a Vicenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Domenica In, gli ospiti della puntata del 18 gennaio da Bobby Solo a Serena Autieri

Domenica In, in onda il 18 gennaio su Rai 1, propone un pomeriggio dedicato a musica, attualità e intrattenimento. Con Mara Venier alla guida, la puntata ospita artisti come Bobby Solo e Serena Autieri, offrendo uno sguardo sulle novità di Sanremo e sui temi del momento. Un incontro tra spettacolo e narrazione, pensato per accompagnare il pubblico con equilibrio e sobrietà.

Malore per Caterina Balivo in Argentina, le parole del marito Guido Maria Brera

Durante le festività natalizie in Argentina, Caterina Balivo è stata ricoverata in ospedale a Buenos Aires, come raccontato dalla stessa conduttrice nell’ultima puntata de La Volta Buona. Il marito, Guido Maria Brera, ha successivamente condiviso le sue parole, fornendo aggiornamenti sulla situazione. L’episodio ha attirato l’attenzione, evidenziando l’importanza della salute anche durante i momenti di viaggio e svago.

