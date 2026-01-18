Turchia e Qatar nel ‘Board di Gaza’ poi l’invito a Netanyahu

La recente formazione del ‘Board of Peace’ da parte di Donald Trump, con la partecipazione di Turchia e Qatar a Gaza, ha suscitato reazioni in Israele. L’iniziativa, che mira a favorire il dialogo nella regione, rappresenta un cambiamento nelle dinamiche geopolitiche del Medio Oriente. Tuttavia, ha anche generato critiche e inviti a reconsiderare le strategie, tra cui quello rivolto a Netanyahu di valutare attentamente le implicazioni di questa iniziativa.

