TS – il gioco c’è ma a Spalletti serve un bomber vero

Nel calcio, la qualità del gioco di Spalletti è indubbia, ma per raggiungere obiettivi importanti è necessario anche un attaccante di livello. La rosa attuale richiede un bomber vero, capace di concretizzare le occasioni create e di portare punti preziosi. Solo così, il progetto può ambire a risultati ambiziosi e duraturi, mantenendo intatta la crescita mostrata finora.

2026-01-18 14:34:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Quante virtù, ha creato Spalletti. Quante ne ha ancora da creare. Però vale pure il vecchio adagio di ogni allenatore: guai a immaginarlo con la bacchetta magica, con il camice bianco da inventore, con conigli in arrivo dal cilindro e con le possibilità di cambiare i destini. No, quelli la Juve deve affrontarli, farli propri. Se arriva un’onda anomala? Surfarla. E mai affrontarla allo stesso modo. Sembrava una lezione imparata e invece Cagliari val bene un esame di coscienza, che certamente riguarderà la squadra, ma che vede pure uno sguardo fisso e diretto in tribuna: c’era la dirigenza, c’erano Ottolini e Chiellini, per cui un’ulteriore prova delle mancanze di questa squadra non serviva mica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Sul fronte calciomercato, si segnala l’assist di Salah per il nuovo attaccante, con l’ok di Spalletti. Secondo Tuttosport, il Torino valuta le opzioni, coinvolgendo anche Chiesa, per comprendere le strategie della Juventus e le possibili alternative. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione ai prossimi sviluppi delle trattative e alle scelte dei club coinvolti.

