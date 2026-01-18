Truppe al Polo solo con la Nato

Giorgia Meloni ha aperto alla possibilità di una presenza italiana in Groenlandia, subordinandola alla condizione che avvenga all’interno della cornice Nato. La premier ha sottolineato l’importanza di mantenere un’unità con gli Stati Uniti e di evitare iniziative che possano creare divisioni internazionali. La posizione riflette l’approccio dell’Italia alle questioni di sicurezza e cooperazione internazionale, privilegiando un impegno condiviso attraverso alleanze consolidate.

Più che aprire Giorgia Meloni non chiude alla possibilità di una presenza italiana in Groenlandia. Ma c'è una condizione ben precisa: se sarà, dovrà avvenire nella cornice Nato, senza "intenti divisivi" rispetto agli Usa di Donald Trump, che certo, riconosce la premier, ha metodi "assertivi" ma non al punto da arrivare a un intervento militare di terra. Per Meloni l'atteggiamento di Trump sulla Groenlandia è soprattutto "un modo per segnalare con maggiore forza una problematica che c'è" ma "la questione è politica e politicamente verrà risolta, con un impegno maggiore di tutti". Per l' Artico si tratta, insomma, di "assumersi le proprie responsabilità", su un'area che finora "siamo onesti – rimarca –, è stata sottovalutata", serve un impegno maggiore di tutti gli alleati, ma in ambito Nato.

Meloni cauta sulle truppe italiane: “Nell’Artico solo se c’è la Nato” - Scetticismo su un intervento militare degli Stati Uniti in Groenlandia: “Penso sia molto difficile, ci sarà soluzione politica”. repubblica.it

Mosca, non accetteremo truppe Nato in Ucraina, nessuna concessione su territori - "Non sottoscriveremo, accetteremo o saremo nemmeno soddisfatti di alcuna presenza di truppe Nato sul territorio ucraino". ansa.it

Scontro artico: l'ultimatum di Trump sulla Groenlandia minaccia l'unità della NATO

