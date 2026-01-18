Trump come Thor | rispunta un video del tycoon sulla Groenlandia

Un video pubblicato su YouTube intitolato “THOR’s Greenland Quest: A Donald Trump Parody” ha recentemente attirato l’attenzione, riproponendo un’immagine del tycoon statunitense in chiave ispirata a Thor. Circa un anno fa, la discussione sulla Groenlandia tornava a essere al centro del dibattito pubblico, e questo contenuto contribuisce a mantenere vivo l’interesse su temi legati a Trump e alle sue dichiarazioni.

Circa un anno fa, mentre la questione della Groenlandia tornava ciclicamente nel dibattito pubblico legato a Donald Trump, su YouTube compariva un video dal titolo “ THOR’s Greenland Quest: A Donald Trump Parody ”. Pubblicato dal canale Free Voice, il filmato adottava la forma di una parodia cinematografica, mescolando immaginario pop e attualità politica, senza presentarsi come contenuto informativo o ufficiale. Nelle prime immagini compaiono ampi paesaggi artici, tra ghiacci, neve e montagne, accompagnati da una musica solenne che imposta un tono epico. Subito dopo entra in scena un esercito tribale, fra i cui volti si possono distinguere nitidamente Vladimir Putin, Volodymir Zelensky, Benjamin Netanyahu, ma anche l' ayatollah Khamenei e Narendra Modi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’interesse di Donald Trump per la Groenlandia continua a suscitare attenzione e riflessione. Recentemente, il tycoon ha proposto di offrire 100 mila euro per ogni abitante dell’isola, suscitando discussioni tra gli analisti e i leader europei. In questo contesto, anche JD Vance, vice presidente degli Stati Uniti, ha sottolineato l’importanza di considerare con attenzione le mosse di Trump, evidenziando la rilevanza strategica di questa iniziativa.

