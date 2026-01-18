Trump alla Casa Bianca Sky racconta con due documentari l’America divisa

Sky TG24 presenta due documentari che esplorano l’America durante l’era di Donald Trump. Attraverso testimonianze e analisi, vengono illustrate le divisioni sociali, le proteste e le tensioni politiche di un periodo complesso. Un’occasione per comprendere le dinamiche di un Paese in evoluzione, analizzando gli eventi chiave e le sfide affrontate dalla società americana.

Sky TG24 dedica due documentari all'America del secondo Trump tra invisibili, proteste, fratture sociali e un anno di tensioni politiche.. In occasione del primo anniversario del secondo insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, Sky TG24 propone due documentari che, da prospettive diverse e complementari, raccontano un'America attraversata da profonde fratture politiche, sociali e culturali. Il primo titolo è LIFE BEYOND THE PINE CURTAIN – L'AMERICA DEGLI INVISIBILI, diretto da Giovanni Troilo, con la voce narrante e i testi originali di Joe R. Lansdale. Presentato in anteprima alle Notti Veneziane – Giornate degli Autori, il documentario è un'indagine profonda nell'America rurale dell'East Texas, tra comunità isolate, povertà diffusa, fede radicata e diffidenza verso le istituzioni.

