Truffe il bimbo contatta il sindaco Biancani | Ciao Andrea come posso aiutare?

In un contesto in cui i bambini si confrontano con tematiche di attualità come le truffe, è importante promuovere un dialogo chiaro e responsabile. Questa storia, in cui un bambino chiede consiglio al sindaco, evidenzia l’importanza di educare i più giovani sulla prevenzione e sulla sicurezza, affrontando con semplicità e rispetto temi delicati. Un modo per sensibilizzare anche le nuove generazioni a comportamenti consapevoli e corretti.

PESARO «Ciao Andrea! Lo chiedo a te che sai tutto, perché sei il Sindaco: le mie maestre mi hanno dato questo fumetto che parla delle truffe: io l’ho letto, ora cosa posso scrivere su queste pagine bianche per dare una mano anche io?». Tommaso è un bambino di sette anni, frequenta la scuola elementare Luigi Pirandello e nella sua richiesta, trasmessa sotto forma di un video inviato dai genitori al sindaco Andrea Biancani e condiviso sulla pagina Facebook del primo cittadino, c’è tutta la spontaneità e la voglia di mettersi in gioco dell’infanzia. L’iniziativa Proprio ciò su cui contava l’amministrazione comunale quando, lo scorso dicembre, ha messo a punto la campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro le truffe “Più sicuri insieme 2025”, in collaborazione con la Prefettura di Pesaro Urbino, la Questura, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, oltre che, ovviamente, il mondo della Scuola. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Truffe, il bimbo contatta il sindaco Biancani: «Ciao Andrea come posso aiutare?» Leggi anche: Il sindaco Biancani e il dopo Frenquellucci: «Niente fretta sul sostituto». Ma spunta il nome del delfino Galeazzi Leggi anche: Pesaro, il Natale in piazza è spento e il sindaco Biancani fa anche da elettricista. «Aumentiamo le luminarie» La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Truffe, il bimbo contatta il sindaco Biancani: «Ciao Andrea come posso aiutare» - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.