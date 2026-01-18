Trovata senza vita anziana scomparsa

Un passante ha segnalato il ritrovamento di un corpo senza vita in una roggia, dopo aver notato un oggetto sospetto emergere dall’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La vittima, una donna anziana, è stata trovata senza vita, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

A dare l'allarme è stato un passante, che all'improvviso ha fatto un avvistamento macabro: ha notato un corpo affiorare dall'acqua di una roggia. È stata purtroppo trovata priva di vita Roberta Zanola, la 79enne che mercoledì sera era scomparsa dalla sua abitazione di via Allegri, a San Polo, in città, e di lei non si era più saputo nulla. La donna è stata trovata morta in una roggia vicino al centro sportivo Michelangelo, appunto nel quartiere di San Polo. Di Zanola, affetta da Alzheimer, non c'erano più notizie dopo un ultimo avvistamento in zona via Gatti. Ad attivare il piano di ricerca persone, coordinato dalla Prefettura, erano stati i familiari.

