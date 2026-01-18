Trofeo Fagioli il direttivo Fabrizio Fondacci al vertice

Il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) ha annunciato il rinnovo del proprio direttivo, confermando Fabrizio Fondacci in posizione di vertice. L’aggiornamento delle cariche riflette l’impegno del gruppo verso una gestione stabile e una strategia a lungo termine, mantenendo la centralità dei valori e delle competenze che contraddistinguono l’associazione. Un passo importante per il futuro delle competizioni automobilistiche nella zona di Gubbio.

GUBBIO – Il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) rinnova il proprio direttivo nel segno della continuità e di una visione che guarda lontano. Alla guida del gruppo che organizzerà il 61º Trofeo Luigi Fagioli, in programma il 21, 22 e 23 agosto 2026, e che riscuoite sempre tante adesioni di pubblico e patecipanti è stato confermato Fabrizio Fondacci, affiancato dal vicepresidente Andrea Lupatelli (in foto, con il campione Simone Faggioli). Ma ecco i nomi. Restano nel Consiglio Alessandro Fiorucci, Andrea Sborzacchi e Claudia Marchi, che continuerà a ricoprire anche l'incarico di tesoriere.

