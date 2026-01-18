Treni cantieri e nuove interruzioni sulla Gallarate-Rho | due domeniche senza collegamenti ferroviari

Sono previste due domeniche senza collegamenti ferroviari tra Gallarate e Rho, a causa di lavori in corso e interventi sui binari. Le interruzioni interesseranno esclusivamente le giornate di domenica e si inseriscono nel calendario di interventi di manutenzione e aggiornamento sulla linea. È consigliabile pianificare gli spostamenti con anticipo e verificare eventuali variazioni sui servizi ferroviari prima di partire.

Gallarate (Varese), 18 gennaio 2026 – Dopo l'interruzione del traffico ferroviario che aveva caratterizzato le vacanze natalizie, si profilano altri due fine settimana di problemi con interruzioni da Gallarate a Rho limitate alla giornata di domenica. Rfi, società del Gruppo Fs, eseguirà interventi di miglioramento tecnologico, nell'ambito del quadruplicamento tra le stazioni di Rho e Parabiago con inserimento di una nuova fermata in località Nerviano, della messa a Prg della stazione di Parabiago e con l'installazione dell'Ertms.

