Ecco tre articoli del Post da ascoltare, letti dagli autori: un approfondimento sulla creatività nel XXI secolo, le trasformazioni e le continuità in Venezuela, e l’origine delle Olimpiadi invernali. Questi testi offrono un’analisi accurata e riflessiva sui temi attuali e storici, fornendo una prospettiva equilibrata e informativa per chi desidera comprendere meglio i mutamenti e le costanti del nostro tempo.

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica. Questa settimana Antonio Russo ragiona sul perché rispetto al Novecento siamo meno creativi; Matteo Castellucci spiega come in Venezuela tutto sia come prima, ma anche niente sia come prima; e Alberto Chiumento racconta com’è che esistono le Olimpiadi invernali. Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

A Quartu le "Fiabe post-Natale dalla Palestina" portano in scena parole, musica e memoria; Gli album da ascoltare; Bresh per la prima volta live in Europa con tre date i biglietti.

