Trasferta a Sarzana. Follonica, emozioni e pari.

La partita tra Follonica e Sarzana si è conclusa con un pareggio 3-3. Nel primo tempo, entrambe le squadre hanno mantenuto un alto ritmo di gioco, offrendo un incontro equilibrato e intenso. La sfida ha mostrato un buon livello di spettacolo, con entrambe le formazioni capaci di rispondere alle occasioni offensive avversarie. Un risultato che rispecchia l'equilibrio tra le due squadre in questa trasferta.

Finisce in parità (3-3) la sfida tra il Follonica e il Sarzana. Primo tempo scoppiettante tra le due squadre che non hanno abbassato mai il ritmo. Follonica, che deve ancora rinunciare a Federico Pagnini sempre alle prese con l’influenza, cerca di ribattere colpo su colpo ad un Sarzana che ha cercato fin dall’inizio di bucare Mugnaini. E’ proprio il Sarzana a passare in vantaggio grazie a De Rinaldis, il più lesto di tutti a mettere alle spalle di Mugnaini dopo un batti e ribatti. Follonica però non si abbatte e prima con Davide Banini e poi due volte con Fantozzi, si trova a tu per tu con Corona che chiude ogni varco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

