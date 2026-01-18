trasferta a montevarchi grifone per il riscatto

Trasferta a Montevarchi per il Grifone, con l’obiettivo di riscattarsi dopo la recente sconfitta di Foligno. La squadra, alla terza giornata di ritorno, intende dimostrare determinazione e migliorare il proprio rendimento, affrontando con concentrazione questa fase cruciale del campionato. Un passo importante per rimettersi in carreggiata e continuare a inseguire gli obiettivi stagionali.

"Nonostante la nostra classifica il campionato, alla terza giornata di ritorno, non è finito come sostiene qualcuno, e la sconfitta di Foligno può essere considerata come un motivo in più per reagire". Mister Paolo Indiani tira le ’briglie’ ai suoi, anche se dice pure che "questa estate avrei firmato se mi avessero detto che alla terza di ritorno avremmo avuto 7 punti di vantaggio sulla seconda", aggiungendo che "il morale è come quello dell’altra settimana e abbiamo ripreso a lavorare come se avessimo vinto. Qualche problemino c’è sempre, però rispetto all’altra settimana va meglio". Oggi alle 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

