Trappola AlbinoLeffe Il Renate alza la guardia

Il Renate si prepara alla sfida contro l'AlbinoLeffe, valutando l'impatto della semifinale di Coppa Italia contro il Latina, terminata con un pareggio. La squadra deve recuperare energie e concentrarsi per affrontare al meglio questa partita, importante per la classifica. Analizzare le condizioni dei giocatori e le strategie adottate sarà fondamentale per capire come il Renate affronterà questa trappola.

C’è innanzitutto da capire come il Renate avrà assorbito i faticosissimi 90 minuti della semifinale di Coppa Italia pareggiata mercoledì contro il Latina. Impegno che l’ AlbinoLeffe non ha sostenuto. E c’è anche da capire quali decisioni prenderà Luciano Foschi dopo che nella gara infrasettimanale, considerando la posta in palio prestigiosa, non ha optato per alcun turnover schierando di fatto l’undici titolare con tutti, o quasi, i migliori in campo fin dall’inizio. Intanto prima di entrare nelle pieghe della sfida di oggi (17.30) al Mino Favini, c’è una notizia di mercato, per ora solo in uscita, abbastanza importante che è quella del probabile addio in attacco di Aristidi Kolaj, che potrebbe lasciare il Renate nei prossimi giorni e che proprio per questo motivo difficilmente verrà utilizzato contro l’AlbinoLeffe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trappola AlbinoLeffe. Il Renate alza la guardia Leggi anche: Catania-Cavese, Toscano alza la guardia: "Nulla è scontato, servirà il massimo impegno" Leggi anche: Legionella, a Legnano si alza la guardia: due ricoveri a settimana Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trappola AlbinoLeffe. Il Renate alza la guardia. Trappola AlbinoLeffe. Il Renate alza la guardia - C’è innanzitutto da capire come il Renate avrà assorbito i faticosissimi 90 minuti della semifinale di Coppa Italia pareggiata mercoledì contro il Latina. ilgiorno.it

DIRETTA/ Albinoleffe Renate (risultato finale 2-3): Spalluto chiude i giochi! (Serie C, 6 settembre 2025) - Serie C, Diretta Albinoleffe Renate, streaming video tv: tanta attesa per quello che sarà il terzo turno di campionato (6 settembre 2025) Il Renate espugna il campo dell’AlbinoLeffe imponendosi 3- ilsussidiario.net

Calcio Serie C. Il Renate alza i ritmi: due test in un giorno - In arrivo le amichevoli numero tre e quattro del Renate che dopo i successi contro i “disoccupati“ del Social Football Academy e di misura a Carate contro la Folgore affronterà domani due partite, ... ilgiorno.it

Un 75enne ha fatto scattare la trappola in paese per i truffatori - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.