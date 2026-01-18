Il traffico a Roma il 18 gennaio 2026 alle 20:30 si presenta generalmente fluido, grazie alla giornata di domenica ecologica. Le restrizioni riguardano principalmente la fascia verde, con divieti dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30, previste deroghe per alcuni veicoli. Per aggiornamenti su eventuali variazioni e situazioni specifiche nelle diverse zone della città, si consiglia di consultare i canali ufficiali.

Luceverde Roma Mentre una dell'ascolto buona domenica giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine complice Naturalmente la domenica ecologica che vede il top del traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde 2 Come di consueto le fasce di blocco Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 previste naturalmente diverse deroghe ad esempio per i veicoli a benzina euro 6 e per i b Fuel come indicato la l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri sul fronte di transitabilità ricordiamo che nel XV Municipio ed esattamente nell'estrema periferia Nord via dell'Isola Farnese resta chiusa tra via della Riserva campetti e via Prato della Corte all'ottavo Municipio via Ardeatina è transitabile in bici è a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia non si esclude la formazione di attesa e con le due direzioni maggiori informazioni su questo Altra notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-01-2026 ore 20:30

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 18:30

Il traffico a Roma il 1° gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta alcune criticità. Si registrano code sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli, e un incidente sulla via Salaria all’altezza di via Cortona. Inoltre, sono in corso lavori notturni sulla via Flaminia, con deviazioni temporanee. Nel centro storico si svolge la ROM Parade 2026, che comporta chiusure e deviazioni. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare i canali ufficiali della città.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 20:30

Alle ore 20:30 del 1 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta molto intenso sulle principali vie di collegamento. L'intero anello del raccordo anulare presenta rallentamenti a causa di un incidente. Inoltre, sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo si registrano congestioni tra Castel Madama e Tivoli. Lavori notturni interessano la via Flaminia con transito a senso unico alternato tra Corso di Francia e via Francesco Nitti, in vigore fino al 31 gennaio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Chi comanda sui tuffi nel Tevere Il caso Carabella e i Mr. Ok di Roma | RUVIDO 242

Oggi blocco del traffico a Roma. Chi può circolare e chi no. Tutte le informazioni - facebook.com facebook

Smog: il 18 gennaio a Roma è domenica ecologica. Stop traffico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Previste deroghe #ANSAmotori #ANSA x.com