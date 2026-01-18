Traffico Roma del 18-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 18 gennaio 2026 alle 16:30 si presenta generalmente fluido, grazie anche alla domenica ecologica in corso. Le restrizioni alla circolazione, con fasce di blocco e deroghe specifiche, influenzano le strade principali, mentre alcune zone periferiche rimangono chiuse o con limiti di transito. Per dettagli aggiornati su percorsi e deroghe, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Roma.

Luceverde Roma Mentre una dell'ascolto buona domenica giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine complice Naturalmente la domenica ecologica che vede il top del traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde 2 Come di consueto le fasce di blocco Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 previste naturalmente diverse deroghe ad esempio per i veicoli a benzina euro 6 e per i b Fuel come indicato la l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri sul fronte di transitabilità ricordiamo che nel XV Municipio ed esattamente nell'estrema periferia Nord via dell'Isola Farnese resta chiusa tra via della Riserva campetti e via Prato della Corte all'ottavo Municipio via Ardeatina è transitabile in bici è a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia non si esclude la formazione di attesa e con le due direzioni maggiori informazioni su questo Altra notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il traffico a Roma e nel Lazio risulta intenso nelle prime ore della sera del 16 gennaio 2026. Sul Raccordo Anulare si registrano code e incidenti, con criticità anche in tangenziale, sulla via Appia e sulla Pontina. Lavori e incidenti contribuiscono a rallentamenti e incolonnamenti su varie arterie principali. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con attenzione e di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

Al momento, il traffico a Roma risulta intenso lungo l'intero raccordo anulare e nelle principali vie del centro, a causa della parata di Capodanno da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna. Si registrano code e deviazioni, con conseguenti ripercussioni sulla circolazione, in particolare su Viale del Muro Torto. Ricordiamo che le ZTL del centro sono attive fino al 6 gennaio con orari specifici. Per aggiornamenti dettagliati, consultate il sito Roma.

