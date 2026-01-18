Traffico Roma del 18-01-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma oggi è generalmente scorrevole, grazie alla domenica ecologica che limita la circolazione privata nelle fasce verdi. Sono previste alcune restrizioni e deviazioni, in particolare nelle zone periferiche e in occasione di eventi sportivi e manifestazioni. Si consiglia di verificare le eventuali chiusure temporanee e di pianificare i propri spostamenti con attenzione. Per aggiornamenti dettagliati, consultare il sito ufficiale Roma.

Luceverde Roma Mentre una dell'ascolto buona domenica giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine complice Naturalmente la domenica ecologica che vede il top del traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde 2 Come di consueto le fasce di blocco Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 previste naturalmente diverse deroghe ad esempio per i veicoli a benzina euro 6 e per i b Fuel come indicato la l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri sul fronte di transitabilità ricordiamo che nel XV Municipio ed esattamente nell'estrema periferia Nord via dell'Isola Farnese resta chiusa tra via della Riserva campetti e via Prato della Corte all'ottavo Municipio via Ardeatina è transitabile in bici è a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia non si esclude la formazione di attesa e con le due direzioni questa mattina l'attesa corsa di Miguel manifestazione podistica che richiamerà numerosi atleti nata per commemorare la figura di Michael Benassi o Sanchez domani poeta il podista argentino ucciso nel 1979 dalla dittatura coinvolta tutta l'aria del Foro Italico e alcune strade del della vittoria del Flaminio previste quindi chiusure e deviazioni il tutto Dovrebbe concludersi entro le 14 nel pomeriggio tra le 16 e le 18 manifestazione in piazza di Porta San Giovanni nelle immediate vicinanze della statua di San Francesco d'Assisi la Come andiamo le dovute attenzioni maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il traffico a Roma il 14 gennaio 2026 alle 18:30 presenta diverse criticità. Un incidente su piazzale Labicano causa difficoltà di transito, mentre il Raccordo Anulare registra rallentamenti tra la Cassia Veientana e la Salaria, con code anche sulla tangenziale est e altre arterie principali. Ricordiamo inoltre la terza domenica ecologica, con limitazioni alla circolazione privata nelle zone della fascia verde. Per dettagli e aggiornamenti, consultate il sito ufficiale di Roma.

Il traffico a Roma alle ore 14:30 del 1° gennaio 2026 registra condizioni generalmente fluide, senza particolari disagi sulla rete viaria principale. A partire dalle 15:30, si svolgerà la tradizionale parata di Capodanno con gruppi musicali e bande provenienti da diversi Paesi, coinvolgendo alcune vie del centro. Le ZTL del Tridente e del centro storico sono attive fino al 6 gennaio, con orari estesi rispetto al normale.

