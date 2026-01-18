Traffico Roma del 18-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma questa mattina del 18 gennaio 2026 presenta condizioni relativamente fluide, grazie alla domenica ecologica in corso. Le restrizioni per la circolazione sono in vigore nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30, con alcune deroghe per specifici veicoli. Sono previste chiusure temporanee e deviazioni, in particolare nell’area del XV Municipio e nelle zone del Foro Italico, per eventi e manifestazioni in programma.

Luceverde Roma Mentre una dell'ascolto buona domenica giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine complice Naturalmente la domenica ecologica che vede il top del traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde 2 Come di consueto le fasce di blocco Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 previste naturalmente diverse deroghe ad esempio per i veicoli a benzina euro 6 e per i b Fuel come indicato la l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri sul fronte di transitabilità ricordiamo che nel XV Municipio ed esattamente nell'estrema periferia Nord via dell'Isola Farnese resta chiusa tra via della Riserva campetti e via Prato della Corte all'ottavo Municipio via Ardeatina è transitabile in bici è a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia non si esclude la formazione di attesa e con le due direzioni questa mattina l'attesa corsa di Miguel manifestazione podistica che richiamerà numerosi atleti nata per commemorare la figura di Michael Benassi o Sanchez domani poeta il podista argentino ucciso nel 1979 dalla dittatura coinvolta tutta l'aria del Foro Italico e alcune strade del della vittoria del Flaminio previste quindi chiusure e deviazioni il tutto Dovrebbe concludersi entro le 14 nel pomeriggio tra le 16 e le 18 manifestazione in piazza di Porta San Giovanni nelle immediate vicinanze della statua di San Francesco d'Assisi la Come andiamo le dovute attenzioni maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

