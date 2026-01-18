Traffico Lazio del 18-01-2026 ore 09 | 30

Il traffico a Roma e nel Lazio il 18 gennaio 2026 alle 09:30 si presenta generalmente fluido, grazie alla giornata di domenica e alle restrizioni della domenica ecologica. Sono in vigore le fasce di blocco veicolare, con alcune deroghe, e si registrano alcune chiusure temporanee per eventi e manifestazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle deviazioni e alle modifiche alla viabilità, consultando le fonti ufficiali per aggiornamenti dettagliati.

Luceverde Roma Mentre una dell'ascolto buona domenica giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine complice Naturalmente la domenica ecologica che vede il top del traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde 2 Come di consueto le fasce di blocco Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 previste naturalmente diverse deroghe ad esempio per i veicoli a benzina euro 6 e per i b Fuel come indicato la l'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri sul fronte di transitabilità ricordiamo che nel XV Municipio ed esattamente nell'estrema periferia Nord via dell'Isola Farnese resta chiusa tra via della Riserva campetti e via Prato della Corte all'ottavo Municipio via Ardeatina è transitabile in bici è a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia non si esclude la formazione di attesa e con le due direzioni questa mattina l'attesa corsa di Miguel manifestazione podistica che richiamerà numerosi atleti nata per commemorare la figura di Michael Benassi o Sanchez domani poeta il podista argentino ucciso nel 1979 dalla dittatura coinvolta tutta l'aria del Foro Italico e alcune strade del della vittoria del Flaminio previste quindi chiusure e deviazioni il tutto Dovrebbe concludersi entro le 14 nel pomeriggio tra le 16 e le 18 manifestazione in piazza di Porta San Giovanni nelle immediate vicinanze della statua di San Francesco d'Assisi la Come andiamo le dovute attenzioni maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma.

