tracce di sangue ovunque gravi gli indizi sul marito

A Anguillara Sabazia sono stati trovati tracce di sangue in diverse località, tra cui l’abitazione, l’auto dell’indagato, i vestiti e un mezzo di lavoro presso una cava. Le evidenze suggeriscono la presenza di un episodio violento, con dettagli ancora da chiarire. Le indagini si concentrano sulla ricostruzione degli eventi e sul ruolo del marito nella vicenda.

Anguillara Sabazia: sangue ovunque. In casa, nell’auto dell’indagato, sui vestiti e su un mezzo di lavoro, in una cava. È compatibile con il dna di Federica Torzullo, la 41enne misteriosamente scomparsa dalla cittadina sul lago di Bracciano l’8 gennaio? Una serie infinita di elementi indiziari che, probabilmente, si trasformano in prove per inchiodare l’unico indagato, Agostino Claudio Carlomagno, 45 anni. L’accusa è di aver ucciso la moglie e fatto sparire il corpo dalla villetta di via Costantino 9. L’uomo denuncia la scomparsa della moglie il 9 gennaio, venerdì pomeriggio, dopo aver trascorso la giornata al lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

