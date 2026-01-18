Tra memoria e responsabilità civile a Trebaseleghe la storia della Croce Rossa

A Trebaseleghe, il convegno “La nascita di” ha approfondito la storia della Croce Rossa, sottolineando il legame tra memoria e responsabilità civile. L’evento ha rappresentato un’occasione per rafforzare il senso di partecipazione e consapevolezza, in particolare tra i giovani, evidenziando il ruolo fondamentale di questa istituzione nel contesto locale. La riflessione storica si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio civico della comunità.

«Questo convegno ha avuto un grande valore culturale e civile per Trebaseleghe: conoscere la storia della Croce Rossa ha rafforzato responsabilità e partecipazione, soprattutto tra i giovani», ha affermato il sindaco di Trebaseleghe Antonella Zoggia a margine del convegno storico “La nascita di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

A Trebaseleghe il convegno sulla storia e l’opera della Croce Rossa

A Trebaseleghe si terrà il 16 gennaio 2026 un convegno dedicato alla storia e all’attività della Croce Rossa. L’evento analizzerà le origini dell’organizzazione, le sue componenti ausiliarie e l’evoluzione del suo impegno umanitario nel tempo. Un’occasione per approfondire il ruolo della Croce Rossa nel servizio alle persone e ai territori, attraverso un percorso storico e aggiornato.

