Tornei sportivi Madonnari passeggiata con le fiaccole | a Rovitelli tutto pronto per festeggiare don Bosco

L’oratorio Salesiano "Don Bosco" di Canicattì si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: la festa in onore di San Giovanni Bosco, il "santo dei giovani". Il cuore del quartiere Rovitelli si trasformerà in un centro pulsante di attività, preghiera e condivisione, onorando l'eredità educativa del fondatore dei Salesiani. Il “Torneo don Fausto Curto D’Andrea - Lo sport come incontro": quest’anno l’oratorio punta tutto sul gioco e sulla sana competizione con il torneo don Fausto Curto D’Andrea. Una manifestazione multisportiva pensata per coinvolgere tutte le età in sfide appassionanti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

A Riccione, nel fine settimana del 10 e 11 gennaio, si svolgeranno diversi eventi sportivi dedicati a calcio a cinque, tiro con l’arco indoor, baseball e podismo. Questi tornei sottolineano l’impegno della città nel promuovere varie discipline sportive, offrendo agli appassionati opportunità di partecipazione e di confronto in un contesto qualificato e organizzato. Un’occasione per vivere lo sport in un ambiente dinamico e accogliente.

