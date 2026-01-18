Tornei sportivi Madonnari passeggiata con le fiaccole | a Rovitelli tutto pronto per festeggiare don Bosco

L’oratorio Salesiano "Don Bosco" di Canicattì si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: la festa in onore di San Giovanni Bosco, il "santo dei giovani". Il cuore del quartiere Rovitelli si trasformerà in un centro pulsante di attività, preghiera e condivisione, onorando l'eredità educativa del fondatore dei Salesiani. Il “Torneo don Fausto Curto D’Andrea - Lo sport come incontro": quest’anno l’oratorio punta tutto sul gioco e sulla sana competizione con il torneo don Fausto Curto D’Andrea. Una manifestazione multisportiva pensata per coinvolgere tutte le età in sfide appassionanti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

