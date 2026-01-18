Torna il tennis torna l’Happy Slam
Dopo le ATP Finals, il circuito tennistico riprende con l’Open d’Australia, noto anche come l’Happy Slam. Anche se il pubblico potrebbe essere ridotto, il torneo segna il ritorno delle competizioni internazionali di alto livello. Gli sponsor e gli organizzatori continuano a sostenere l’evento, mantenendo viva la tradizione di uno dei maggiori appuntamenti del calendario tennistico. La stagione riparte, portando nuove sfide e attese per gli appassionati.
Si ricomincia, due mesi dopo le ATP Finals. Anche se forse non ci sei è mai fermati, non del tutto. Gli sponsor, quelli che governano il circo, non vanno volentieri.
A Montecorvino Pugliano torna il tradizionale Volo della Befana, inserito nell'ambito dell'evento “Happy Fania”. Questa manifestazione offre un'occasione per vivere una tradizione che coinvolge la comunità, con un programma rinnovato e adatto a tutte le età. L'evento rappresenta un momento di condivisione e di attenzione alle tradizioni locali, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale del territorio.
