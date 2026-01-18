Torino Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Ecco le informazioni su come seguire in diretta streaming e in TV la partita tra Torino e Roma, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026. L'incontro si svolgerà oggi, domenica 18 gennaio 2026, alle ore 18, allo stadio Grande Torino di Torino. Di seguito, le probabili formazioni e tutte le modalità per seguire l’evento.

Torino Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. TORINO ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 18 gennaio 2026, alle ore 18 Torino e Roma scendono in campo allo stadio Grande Torino di Torino, partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Torino Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Torino e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

